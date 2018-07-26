Гончаренко: "Уход Головина может сорваться в последний момент"

Теги цска москвамонаковиктор гончаренкоалександр головин

Гончаренко: "Уход Головина может сорваться в последний момент"Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал скорый переход полузащитника своей команды Александра Головина в "Монако".

"Головина не было на тренировке? Все комментарии с моей стороны могут быть тогда, когда все произойдет официально. То же самое могу сказать и насчет слухах о Витиньо. Уход и приход футболистов может сорваться в последний момент", - цитирует 41-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, ЦСКА подписал бывшего хавбека "Рубина". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ахмат 0 0
2 Анжи 0 0
3 Арсенал Тула 0 0
4 ЦСКА Москва 0 0
5 Динамо Москва 0 0
6 Краснодар 0 0
7 Крылья Советов 0 0
8 Локомотив Москва 0 0
9 Оренбург 0 0
10 Ростов 0 0
11 Рубин 0 0
12 Спартак Москва 0 0
13 Уфа 0 0
14 Урал 0 0
15 Енисей Красноярск 0 0
16 Зенит Санкт-Петербург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов