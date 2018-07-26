Гончаренко: "Уход Головина может сорваться в последний момент"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал скорый переход полузащитника своей команды Александра Головина в "Монако".

"Головина не было на тренировке? Все комментарии с моей стороны могут быть тогда, когда все произойдет официально. То же самое могу сказать и насчет слухах о Витиньо. Уход и приход футболистов может сорваться в последний момент", - цитирует 41-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, ЦСКА подписал бывшего хавбека "Рубина". | soccernews.ru