Гончаренко: "Успех - это путь от неудачи к неудаче. По крайней мере, мы в это верим"

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Гончаренко: "Успех - это путь от неудачи к неудаче. По крайней мере, мы в это верим"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после проигрышного матча с "Ростовом" в контрольном матче в Кубке "Париматч Премьер" (1:2).

Красно-синие проиграли три из трех встреч в турнире.

"Мы еще перед игрой говорили, что такой опыт нам нужно получить. Мы помним, какие ощущения были после зимы, когда мы выиграли все матчи в Испании, а потом приехали вальяжными.

Нужно еще работать над обороной и атакой, отшлифовать игру в четыре защитника. Ожидаем, что Мариу еще прибавит, Влашич добавит нам креатива, который нужен, вернется Сигурдссон. Успех - это путь от неудачи к неудаче. По крайней мере, мы в это верим", - сказал Гончаренко.

В минувшем сезоне ЦСКА занял 4 место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: ЦСКА проиграл "Ростову" в Кубке "Париматч Премьер". Это третье поражение красно-синих| http://soccernews.ru 
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