Гончаренко: "В домашних играх у ЦСКА был недостаточный атакующий потенциал"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал слабую игру своей команды в домашних матчах группового этапа Лиги Чемпионов.

"У нас вызывает озабоченность не то, что мы не набрали очков дома, а то, каким образом мы атакуем. У нас был недостаточный атакующий потенциал. Вот здесь нам изменения необходимо произвести. Многим нашим командам легче играть на выезде, потому что играют в закрытый футбол", - цитирует наставника армейцев Rusfootball.

Напомним, Гончаренко оценил значимость Дзагоева для ЦСКА. | soccernews.ru