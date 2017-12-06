Гончаренко: "В какой-то мере "МЮ" подвел нас, проиграв "Базелю"

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Гончаренко: "В какой-то мере "МЮ" подвел нас, проиграв "Базелю"Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о поражении своей команды от "Манчестер Юнайтед"​ в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:2).

По словам наставника, на будущее "армейцев" на турнире повлиял результат матча английской команды с "Базелем", когда "МЮ" неожиданно уступил швейцарцам.

"Мы финишировали третьими и до последнего тура сохраняли надежду, что удастся шагнуть в следующую стадию Лиги чемпионов. В какой-то мере нас "Манчестер" подвел, не ожидали, что он проиграет "Базелю". Но позитивных впечатлений гораздо больше. Очень многие наши молодые футболисты обрели опыт. Минусы – это в первую очередь домашняя игра с "Базелем", если же вспоминать встречу дома с "МЮ", то исход матча предопределила растерянность на первых минутах. А в гостях с "Базелем" и дома с "Бенфикой" провели хорошие матчи, так что турнир в целом можно занести нам в актив", - отметил он. | http://soccernews.ru

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