Гончаренко: "Василий Березуцкий может помочь и ЦСКА, и сборной России"

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Гончаренко: "Василий Березуцкий может помочь и ЦСКА, и сборной России"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что защитники команды Алексей и Василий Березуцкие могли бы сыграть за сборную России на Чемпионате Мира-2018.

"И Вася, и Леха еще могут играть сезона два. Но есть психологическое состояние, когда под нагрузками они воспринимают ситуацию по-своему, тяжелее. Но я считаю, что Вася может помочь и клубу, и сборной – это мое мнение. Если меня спросят – я буду просить их сыграть на Чемпионате Мира. Мы хотим продлить с ними контракт на следующий сезон. Даже если я недоволен иногда Васей, то это 5% ошибок при 95% игры высокого качества", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Не пропустите: Василий Березуцкий не вернется в сборную России и может завершить карьеру. | http://soccernews.ru

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