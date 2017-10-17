Гончаренко: "Васин, Василий Березуцкий и Вернблум могут не сыграть с "Базелем"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о кадровой ситуации в своей команде перед матчем группового этапа Лиги Чемпионов против швейцарского "Базеля".

"Как я и говорил после матча с "Краснодаром", все игроки, кроме Дзагоева, имеют возможность сыграть с "Базелем". Но я не исключаю, что тот же Васин, Вася Березуцкий или Вернблум могут остаться на скамейке. Тут уже вопрос в конкуренции", - цитирует наставника армейцев СЭ.

Напомним, болельщики ЦСКА споют песню "Басты" на матче с "Базелем". | soccernews.ru