Гончаренко: "Важно было стартовать с победы"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над "Анжи" в матче первого тура чемпионата России.

"Думаю, для первого тура это был очень хороший матч. Очень эмоциональный матч. Такие матчи нравятся болельщикам. Рады, что победили. Важно было стартовать с победы. Были моменты и у наших ворот, и мы достаточно создали. Есть что анализировать" - сказал Гончаренко.

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