Гончаренко верит в успех в матче с "Арсеналом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом", а также рассказал, кто из игроков может выйти на поле.

"Если играть без веры, то ничего не получится. Нам нужно выйти на поле с верой, что можно ситуацию изменить. Тактические составляющие или в целом план на игру, конечно, попробуем изменить. Но это не гарантирует, что игра станет лучше или хуже. У меня есть определённый план, но надо пообщаться с врачами, с игроками. Мы ещё не до конца восстановлены к завтрашней игре. Окончательные решения будем принимать позже.

Марио Фернандес, скажем так, тренируется в общей группе. Пока полной уверенности нет, сыграет ли он. Если будет вероятность риска его здоровьем, мы его не выпустим. Василий Березуцкий и Александр Головин готовы сыграть завтра без всяких ограничений. Думаю, что жалеть о решениях неуместно. Можно блестяще выглядеть в чемпионате, но вылететь из турнира плей-офф, как это случилось с "Манчестер Сити" и "Барселоной".

Поведение Мусы никак не скажется на шансах играть в основе клуба. Футбол – это эмоции, если их убрать, останутся роботы. Мы с Мусой вчера нормально пообщались. И если он будет завтра готов, то завтра сыграет. Мои какие-то амбиции здесь не будут влиять на решение", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Ответный матч ЦСКА - "Арсенал" состоится 12 апреля и начнется в 22:05 мск. В первой встрече английский клуб победил со счётом 4:1.

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