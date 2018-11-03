Гончаренко: "Весь матч не покидало ощущение, что вот-вот дожмём "Динамо"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги московского дерби, в котором его команда разошлась миром с "Динамо".

"Наверное, сегодня мы потеряли очки. Весь матч не покидало ощущение, что вот-вот дожмём. Но время уходило, а мы так и не смогли создать достаточное количество опасных моментов. Что касается красной карточки, полученной Раушем, удаления вообще против нас играют. Имея численное преимущество, начинаем играть сумбурно" - сказал Гончаренко.

Напомним, что матч завершился ничьей 0:0. После этого поединка армейцы поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. | http://soccernews.ru