Гончаренко: "Влашич и Бекао хотят остаться в ЦСКА"

Теги цска москвавиктор гончаренкородриго бекаоникола влашич

Гончаренко: "Влашич и Бекао хотят остаться в ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил надежду, что клубу удастся сохранить в составе защитника Родриго Бекао и полузащитника Николу Влашича.

"Влашич и Бекао хотят остаться. Надеюсь в ближайшее время мы все вопросы утрясем", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может выкупить трансфер 21-летнего Влашича у "Эвертона" за 16 миллионов евро. Что касается 23-летнего Бекао, то ЦСКА владеет приоритетным правом на его выкуп, но не может договориться с ним по условиям личного контракта. Интерес к игроку проявляет "Удинезе".

Не пропустите: ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы

ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов