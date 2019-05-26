Гончаренко: "Влашич и Бекао хотят остаться в ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил надежду, что клубу удастся сохранить в составе защитника Родриго Бекао и полузащитника Николу Влашича.

"Влашич и Бекао хотят остаться. Надеюсь в ближайшее время мы все вопросы утрясем", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может выкупить трансфер 21-летнего Влашича у "Эвертона" за 16 миллионов евро. Что касается 23-летнего Бекао, то ЦСКА владеет приоритетным правом на его выкуп, но не может договориться с ним по условиям личного контракта. Интерес к игроку проявляет "Удинезе".

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