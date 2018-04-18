Гончаренко: "Во втором тайме сыграли поумнее"

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Гончаренко: "Во втором тайме сыграли поумнее"Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в перенесенном матче 23-го тура РФПЛ над пермским "Амкаром".

"Выиграли абсолютно по делу. Понимали, что надо забить быстрый гол или хотя бы в первом тайме. Получилось, что в концовке первого тайма забили два гола. Во втором тайме сыграли поумнее, чтобы поберечь игроков, не особо лететь вперед, так как нам предстоит тяжелый матч с "Краснодаром". Сделали сегодня много умных вещей.

Мы понимаем, что в сегодняшних реалиях тяжело одержать три-четыре победы подряд. Если сыграли вничью, нужно быть готовыми выиграть следующий матч", - цитирует наставника армейцев sport24.ru.

Напомним, ЦСКА выиграл у "Амкара" со счетом 3:0. | soccernews.ru

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