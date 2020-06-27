Гончаренко, возможно, будет руководить ЦСКА в дерби против "Динамо"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, возможно, будет присутствовать на скамейке запасных на игре против "Динамо".

По сведениям "Спорт-Экспресс", тренеру разрешили не проходить двухнедельный карантин после возвращения в Россию.

Напомним, что после разгрома от "Зенита" (4:0) Гончаренко улетел в Беларусь. Также сообщалось, что Гончаренко покинет клуб, однако не исключено, что он доработает до конца сезона.

На матч против "Динамо" ЦСКА готовил Сергей Овчинников.

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