Гончаренко впервые прокомментировал вхождение Березуцкого в тренерский штаб ЦСКА

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Гончаренко впервые прокомментировал вхождение Березуцкого в тренерский штаб ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своём отношении к вхождению Василия Березуцкого в тренерский штаб армейцев.

"Василий Владимирович, как теперь его надо называть, отвечает за работу с защитниками. Обладая огромным опытом, он многое может объяснить молодым игрокам обороны. Как правильно действовать в той или иной игровой ситуации, как располагаться на поле и так далее. Вне всякого сомнения, это усиление нашего штаба", - сказал Гончаренко.

Напомним, что Василий Березуцкий стал помощником главного тренера 7 августа. До этого он вместе с братом Алексеем занимал пост заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам. 

Столичная команда набрала 6 очков в первых трёх турах нового чемпионата.

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