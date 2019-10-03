Гончаренко выразил недовольство игрой Седрика Гогуа

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Гончаренко выразил недовольство игрой Седрика Гогуа

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура Лиги Европы с "Эспаньолом" (0:2).

Специалист заявил, что недоволен игрой Седрика Гогуа, который привел к выходу один в один.

 "Понимали, что будет совсем другая игра по сравнению с чемпионатом. Что и увидели. Мы научились дожимать в первую очередь в РПЛ. А тут есть один момент, одно единоборство, которое надо выиграть. Здесь не всем хватает понимания ситуации.

Что за единоборство? Тут все на поверхности. Эти слова могут означать, что я недоволен Гогуа. Но Седрика легко критиковать. Да, выход один в один. До него никаких моментов у "Эспаньола" не было. Но вся карьера Гогуа - взлеты и падения", - сказал Гончаренко.

Таким образом, у ЦСКА 0 баллов и последнее место в турнирной таблице группы H. У "Эспаньола" 4 очка и вторая позиция.

В третьем туре группового этапа Лиги Европы "Эспаньол" сыграет с "Лудогорцем", ЦСКА встретится с "Ференцварошом". Матчи состоятся 24 октября и начнутся в 19:55 (мск).

А еще: ЦСКА проиграл второй матч подряд в Лиге Европы. Теперь "Эспаньол" | http://soccernews.ru
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