Гончаренко высказался о будущем в ЦСКА Лукаса Сантоса



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что клуб планирует продлить аренду бразильского полузащитника Лукаса Сантоса, который принадлежит "Васко да Гаме".

"Что касается Лукаса Сантоса, мы попробуем продлить аренду. У него тяжелая ситуация, потому что он молодой парень, ему нелегко адаптироваться. Даже учитывая, что он бразилец, которым легко адаптироваться в любой стране. Лукас делает очень много правильных тактических вещей, правильно оценивает игровые ситуации, но стоит помнить, что всем игрокам сложно без игровой практики", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Напомним, что ЦСКА заплатил за полугодовую аренду футболиста 200 тысяч евро с правом последующего выкупа за три миллиона евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Лукас Сантос провел за ЦСКА пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с "Васко да Гамой" действует до 31 декабря 2022 года.

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