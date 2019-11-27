Гончаренко высказался о перспективах ЦСКА в Лиге Европы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что московский клуб продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы, несмотря на неудачи в предыдущих матчах группового этапа.
"У нас нет деления на чемпионат и еврокубки. Если говорят, что мы бросили Лигу Европы, то это не так. Мы потратили много сил, играли не очень рационально. Но деления нет. Чтобы прогрессировать, надо играть на 110% в каждой игре", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.
После четырех туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице группы Н, набрав одно очко.
В 5-м туре московский клуб на своем поле встретится с болгарским "Лудогорцем". Матч состоится завтра, 28 ноября.
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|О
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|4
|6
|4
|Бешикташ
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|4
|5
|Стандард Льеж
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|О
|1
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|Утрехт
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|4
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|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
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|4
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|2
|Вильярреал
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|4
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|4
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|4
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|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
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|М
|О
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|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
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|4
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|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
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|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
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|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
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|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
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|4
|9
|2
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|7
|3
|Алемания Аахен
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