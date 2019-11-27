Гончаренко высказался о перспективах ЦСКА в Лиге Европы



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что московский клуб продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы, несмотря на неудачи в предыдущих матчах группового этапа.

"У нас нет деления на чемпионат и еврокубки. Если говорят, что мы бросили Лигу Европы, то это не так. Мы потратили много сил, играли не очень рационально. Но деления нет. Чтобы прогрессировать, надо играть на 110% в каждой игре", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

После четырех туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице группы Н, набрав одно очко.

В 5-м туре московский клуб на своем поле встретится с болгарским "Лудогорцем". Матч состоится завтра, 28 ноября.

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