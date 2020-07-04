Гончаренко высказался о победном матче ЦСКА с "Ахматом"

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Гончаренко высказался о победном матче ЦСКА с "Ахматом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о победном матче 26-го тура РПЛ с "Ахматом" (4:0).

"Что сказал игрокам в перерыве при счете 0:0? Почему-то есть такое заблуждение, что если команда выиграла, то в перерыве было сказано что-то особенное. Нет, мы просто продолжали гнуть свою линию.

Во втором тайме очень хорошо сыграла группа атаки. Это и Обляков, который начал эту голевую феерию, и Влашич сейчас отлично смотрится. После забитого мяча мы просто поймали кураж и на этом кураже забили еще три мяча", - сказал Гончаренко в прямом эфире ютуб-канала РПЛ.

ЦСКА с 43 очками занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 27 очками занимает 14 место. 8 июля "армейцы" на выезде встретятся с "Оренбургом".

А еще: Влашич рассказал о своих отношениях с фанатами ЦСКА| http://soccernews.ru
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