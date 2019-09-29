Гончаренко высказался о победном матче ЦСКА с "Уралом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что думает о победном матче с "Уралом" (3:0) в рамках 11-го тура Примеры.

"Было много ошибок в простых передачах перед штрафной площадью соперника, поэтому матч держал в напряжении. Тем не менее доволен, как мы сыграли во втором тайме. Количество созданных моментов возросло, в концовке было интересно зрителям, потому что Акинфеев выручил в двух моментах. Веселая игра в конце пошла", - сказал Гончаренко.

ЦСКА с 25 баллами возглавил турнирную таблицу РПЛ. "Урал" с 14 очками остался на 6 позиции.

3 октября ЦСКА в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы сыграет с "Эспаньолом". Начало встречи - 19:55 (мск).

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