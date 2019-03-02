Гончаренко высказался о поражении от "Арсенала"

Теги цска москваарсенал тулавиктор гончаренко

Гончаренко высказался о поражении от "Арсенала"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с тульским "Арсеналом" (0:2).

"Это было заслуженное поражение. Мы были инертными, действовали индивидуально и мало уделили внимания командной игре. Во втором тайме мы начали играть в три центральных защитника, однако позже пришлось вернуться к старой схеме.

Игра команды мне не понравилась. Нам нужно усердно работать, чтобы исправить положение", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

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