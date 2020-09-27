Гончаренко высказался о поражении от "Локомотива"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с "Локомотивом" (0:1).

"Мы отлично начали, оказывали давление, однако упустили нити игры. За нами тянется шлейф прошлого сезона, когда ждали чего-то от соперника. После перерыва где-то сыграли открыто, не искали единичный шанс, а старались каждую атаку довести до конца. Доволен, как команда играла после удаления", - заявил Гончаренко.

После 9 туров ЦСКА идет на четвертом месте, имея в активе 16 очков.

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