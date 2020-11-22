Гончаренко высказался о прогрессе ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об ожиданиях от матча 15-го тура РПЛ с "Сочи" (1:1; первый тайм).
"Наша задача сыграть хорошо. Мы стали более зрелой командой. Но работы еще много. Много надо еще пройти, чтобы научиться выигрывать матчи, в которых владеешь преимуществом.
Погода заставляет лучше двигаться на поле. Вот и вся разница", - сказал тренер в эфире "Матч Премьер".
ЦСКА занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ.
А еще: Гончаренко высказался о прогрессе ЦСКА в этом сезоне| http://soccernews.ru
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