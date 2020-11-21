Гончаренко высказался о прогрессе ЦСКА в этом сезоне
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко порассуждал о том, за счёт чего его команда успешно стартовала в текущем розыгрыше РПЛ.
Напомним, что армейцы являются лидерами чемпионата России по итогам 14 туров.
"Это правда, что команда стала по-настоящему уверенной в себе, научилась терпеть, приобрела психологию победителей. Здесь, конечно, прямая зависимость от результатов. Побеждая, команда обретает уверенность, меньше нервничает. С каждым новым успехом крепче становится психология. Важнейший момент, который я сейчас наблюдаю, состоит в том, что ментально футболисты ЦСКА уже готовы играть на победу в каждом матче. Думаю, это радует не только меня как тренера, но и всю многочисленную армию наших болельщиков.
Готовы ли мы к борьбе за чемпионство? Сейчас рано думать, что произойдёт в мае, с каким очковым багажом мы подойдем к 30-му туру, как в этот момент будет выглядеть таблица. Мы совершенно не забиваем себе этим голову. Готовимся к предстоящему матчу, понимая, что это и есть ближайшая цель, а нам нужно добывать результат здесь и сейчас. Мы с вами уже отметили, что команда окрепла и вступает в период зрелости. Показательным моментом считаю уверенные победы над соперниками, которые ещё недавно считались для нас неудобными. Речь о "Динамо" и "Ростове". И тех, и других мы не просто победили, а именно переиграли. Такие вещи тоже делают команду сильнее. Наша задача в том, чтобы поступательно двигаться от матча к матчу, и в каждом из них стараться брать очки", - сказал Гончаренко.
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