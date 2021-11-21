Гончаренко высказался о ситуации в "Краснодаре"

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко поделился мнением о ситуации в клубе после победы над "Спартаком" (2:1).

– Можно ли говорить, что "Краснодар" вышел из кризиса?

– У нас очень тяжело все воспринимают результат, не видя качество игры. "Динамо" мы не уступили ни по одному компоненту, кроме счета, хотя это самое главное.

А оценки очень сильно негативные. Наверное, с "Кубанью" можно было выставить основу, чтобы дальше пройти в кубке. Наверняка тогда было бы другое эмоциональное состояние.

Нельзя забывать за результатом качество игры, – сказал белорусский специалист.

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