Гончаренко высказался о ситуации в "Краснодаре"
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко поделился мнением о ситуации в клубе после победы над "Спартаком" (2:1).
– Можно ли говорить, что "Краснодар" вышел из кризиса?
– У нас очень тяжело все воспринимают результат, не видя качество игры. "Динамо" мы не уступили ни по одному компоненту, кроме счета, хотя это самое главное.
А оценки очень сильно негативные. Наверное, с "Кубанью" можно было выставить основу, чтобы дальше пройти в кубке. Наверняка тогда было бы другое эмоциональное состояние.
Нельзя забывать за результатом качество игры, – сказал белорусский специалист.
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