Гончаренко высказался о ситуации Вильены в "Краснодаре"

Фото: инстаграм Тонни де Вильены/Автор неизвестен

Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко поделился мнением о ситуации с голландским полузащитником Тонни де Вильеной. Ранее футболист отказался тренироваться, так как хочет покинуть клуб.

"Какие-то подвижки есть. Посмотрим, как он отреагирует на то, что произойдет на следующей неделе. Я на него рассчитываю как на игрока, он же у нас", - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер".

В нынешнем сезоне 26-летний де Вильена провел за "Краснодар" три матча и забил два гола. Его контракт с российским клубом действует до лета 2024 года.

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