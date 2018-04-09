Гончаренко высказался о способностях Акинфеева
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в очередной раз отметил высочайший уровень игры вратаря Игоря Акинфеева.
"Мне кажется, Акинфеева даже не стоит отмечать. Он просто играет на своем уровне, часто нас выручает. Уровень этот - высочайший. От Головина же такой игры ждем в каждом матче, мы постоянно говорим с ним об этом", - сказал он.
Напомним, что сегодня пройдет матч 25-го тура чемпионата России ЦСКА - "Динамо". Игра начнется в 19.00 по московскому времени. | soccernews.ru
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