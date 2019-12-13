Гончаренко высказался о своей дисквалификации за мат в адрес арбитра
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал решение КДК РФС наказать его двухматчевой дисквалификацией за матерные высказывания в адрес судьи Василия Казарцева.
"Мне предупреждение было, я не сдержался, хотя высказался в более мягкой форме, чем после "Сочи". Количество ошибок против нас труднообъяснимо, волей-неволей начинаешь реагировать.
У нас половина стадиона уходит во время матча с трибуны, а оператор бегает за мной, комментаторы молчат. Тогда нужно все камеры на меня кинуть, контролировать мои действия на протяжении 90 минут. Это ситуация непонятна, хотя я не ищу оправданий. Я даже не понял, что опять ругался на судей", - сказал Гончаренко.
Напомним, что помимо тренера армейцев может быть наказан ещё и президент клуба Евгений Гинер, который назвал "конченым негодяем" главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
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|7
|Уфа
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|8
|Динамо Москва
|19
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|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
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|Ахмат
|19
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|19
|19
|14
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|Сочи
|18
|15