Гончаренко высказался о своей дисквалификации за мат в адрес арбитра

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Гончаренко высказался о своей дисквалификации за мат в адрес арбитра

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал решение КДК РФС наказать его двухматчевой дисквалификацией за матерные высказывания в адрес судьи Василия Казарцева.

"Мне предупреждение было, я не сдержался, хотя высказался в более мягкой форме, чем после "Сочи". Количество ошибок против нас труднообъяснимо, волей-неволей начинаешь реагировать.

У нас половина стадиона уходит во время матча с трибуны, а оператор бегает за мной, комментаторы молчат. Тогда нужно все камеры на меня кинуть, контролировать мои действия на протяжении 90 минут. Это ситуация непонятна, хотя я не ищу оправданий. Я даже не понял, что опять ругался на судей", - сказал Гончаренко.

Напомним, что помимо тренера армейцев может быть наказан ещё и президент клуба Евгений Гинер, который назвал "конченым негодяем" главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

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