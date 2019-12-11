Гончаренко высказался о важности заключительного матча ЦСКА в Лиге Европы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что московский клуб будет стремиться к победе в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом".
"У нас такая команда, что она выходит тренироваться, чтобы играть или играться. Это не зависит от времени года или сезона. Все хотят тренироваться и играть. Не вижу фоновой усталости, у нас нет отпускного настроения. Зная команду, могу сказать, что все хотят играть. Завтра будут те, кто расстроится, что не попал в состав.
Думаю, изменения в составе будут, но не такие глобальные, как в предыдущих матчах. Мы хотим выиграть. Рейтинговые очки тоже важны. Мы хорошо помним настроение год назад. Хотим повторить. Легкого матча не ожидаем. Нравится настрой ЦСКА и того же Ильи Помазуна. Хочется самим хорошо сыграть вне зависимости от того, как сыграет соперник", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.
Матч "Эспаньол" - ЦСКА состоится завтра, 12 декабря. Встреча пройдет в Эспаньоле на стадионе "Мунисипаль де ла Феррия". "Эспаньол" с 11 очками гарантировал себе первое место в группе и выход в плей-офф. Армейский клуб имеет всего два очка и при любом исходе матча финиширует на последнем месте.
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