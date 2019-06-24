Гончаренко высказался о возможном уходе Чалова в европейский клуб

1 Теги цска москвафёдор чаловвиктор гончаренко

Гончаренко высказался о возможном уходе Чалова в европейский клуб

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о том, что этим летом нападающий армейцев Фёдор Чалов может оказаться в одном из европейских клубов.

"Болельщики советуют ему уехать? Это нормальная ситуация, было бы хуже, если бы этого не происходило. Но вопрос заключается в готовности и желании самого футболиста представлять ту или иную команду, работать под руководством определённого специалиста и в конкретном чемпионате.

Что касается Чалова, на мой взгляд, ему необходимо сосредоточиться на выступлении за ЦСКА и не думать о трансфере. Но если подходящий ему вариант появится, мы его отпустим. Чалов - умный парень, он сам всё понимает. Вы не думайте, он не сидит сложа руки в ожидании предложения от других клубов. Работает, как и все, готовится к новому сезону", - сказал Гончаренко.

СМИ утверждают, что Чалова хотят купить "Севилья", "Арсенал" и "Монако".

В минувшем сезоне 21-летний россиянин сыграл за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 7 ассистов.

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Комментарии

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

Скажу так ему в самый раз уехать в Европу, но в команду где работаю и делают ставку на молодёжь.

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