Гончаренко высказался о возможном уходе Влашича из ЦСКА
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал понять, что клуб готов к продаже полузащитника Николы Влашича.
"Никола сделал хорошие шаги вперёд за те сезоны, которые находится в составе. У него очень высокий потенциал. Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах и покажет себя с лучшей стороны. Не думаю, что будем удерживать Николу и сдерживать его в развитии", - сказал Гончаренко.
23-летний Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года, сыграл 89 матчей, забил 28 голов и сделал 19 ассистов.
Контракт хорватского хавбека с армейцами рассчитан до конца сезона 2023/24. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
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