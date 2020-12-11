Гончаренко высказался о возможном уходе Влашича из ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал понять, что клуб готов к продаже полузащитника Николы Влашича.

"Никола сделал хорошие шаги вперёд за те сезоны, которые находится в составе. У него очень высокий потенциал. Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах и покажет себя с лучшей стороны. Не думаю, что будем удерживать Николу и сдерживать его в развитии", - сказал Гончаренко.

23-летний Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года, сыграл 89 матчей, забил 28 голов и сделал 19 ассистов.

Контракт хорватского хавбека с армейцами рассчитан до конца сезона 2023/24. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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