Гончаренко высказался о вылете ЦСКА из еврокубков

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Гончаренко высказался о вылете ЦСКА из еврокубков

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча против "Лудогорца" (1:1).

"Сегодняшняя игра была похожа на наши прошлые матчи в Лиге Европы. Выкладывались на полную в каждом матче, много атаковали. Сложно рассчитывать на положительный результат, забивая два гола за всю Лигу Европы.

Грустно, что игра против "Эспаньола" ничего не решает. Вывод таков, что если если играешь хорошо на 99 процентов, то ничего не добьешься. Этот один процент все решает.

В концовке встречи мы шли в атаку по центру. Плохо, что не хватало ширины атаки. Были ли у нас надежды на победу со счетом 4:0? Почему нет?" - заявил Гончаренко.

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