Гончаренко высказался о выступлениях российских клубов в еврокубках
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о неудачной игре российских клубов в еврокубках.
"Наверное, нужно согласиться с тем, что к чемпионату Нидерландов или Бельгии мы сейчас ближе, чем к Португалии, Франции, Германии. Возможно, из-за того, что чемпионат покинули такие игроки, как Думбия, Вагнер Лав, Халк, Витцель. Это были топ-футболисты.
И еще один момент. Мы пожинаем плоды отличной работы Курбана Бердыева, который выстроил достаточно качественную игру в защите, когда при схемах 5-4-1 или 5-3-2 все очень глубоко обороняются с надеждой на контратаку.
Работа Бердыева позволила хорошо противостоять "Баварии" и "Манчестер Юнайтед". Под его философию были хорошо подобраны игроки. Все было отлажено. Однако все исходило от системности обороны. Они знали, что завлекают любую команду в свои сети и потом проводят контратаку.
К сожалению, всем каким-то образом приходилось на это реагировать, и маленькие клубы поняли, что можно очень хорошо обороняться и с любым соперником иметь свой шанс", - заявил Гончаренко.
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