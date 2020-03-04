Гончаренко высказался об отказе жать руку Тедеско

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил свой отказ жать руку тренеру "Спартака" Доменико Тедеско после дерби (3:2) в рамках Кубка России.

"Это все останется на тренерской скамейке. У нас вообще хотят, чтобы тренеры проводили матч на трибунах.

В футболе много эмоций, а нас тренеров штрафуют и постоянно меняют нам правила. Мне и в ложе понравилось, однако там не чувствуешь нерв игры, тренерам там не место", - заявил Гончаренко.

Напомним, что в этом сезоне Гончаренко был дисквалифицирован за оскорбления арбитров.

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