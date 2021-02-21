Гончаренко высказался по поводу победу в Кубке России над "СКА-Хабаровск"
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко дал коментарий касательно результата матча против "СКА-Хабаровск" в 1/8 финала Кубка России. Напомним, "армейцы" победили со счетом 2:0.
"Считаю, что заслужили проход дальше. В начале долго приспосабливались к полю, потом привыкли и начали качественно атаковать. После удаления, СКА начал давить прессингом. Но, после того как счет стал 2:0, игра успокоилась.
Сегодня мы увидели, что Рондон попадает в моменты, когда надо отыграться или придержать мяч. Забитые мячи придут совсем скоро, я надеюсь. У него было мало времени на поиск взаимодействия с партнерами. Он провел только одну тренировку с командой", — передает слова Гончаренко корреспондент "Sport24".
Читать также: ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Интер" в гостях разгромил "Милан"
-
Месси установил очередной рекорд Ла Лиги. Он превзошел достижение Роналду
-
Жозе Моуринью прокомментировал итог матча против "Вест Хэма"
-
После победы над "Ливерпулем" игроки "Эвертона" в раздевалке устроили безумное празднование (видео)
-
"Барселона" упустила победу в матче с "Кадисом"
-
Гончаренко высказался по поводу победу в Кубке России над "СКА-Хабаровск"
-
"Байер" в концовке матча вырвал ничью у "Аугсбурга"
-
"Кадис" стал 81-м соперником, которому он Месси забивал в своей карьере
-
"Монпелье" обыграл "Ренн" и приблизился к зоне еврокубков
-
"Вест Хэм" победил "Тоттенхэм" и поднялся в зону Лиги Чемпионов
-
1
В чемпионате Украины произошел громкий скандал из-за украинского языка
-
"Спартак" может снизить для "Уфы" сумму выкупа Урунова, но при одном условии
-
ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России
-
Месси установил рекорд "Барселоны"
-
"Рубин" теряет Кварацхелию
-
Матч Кубка России "Уфа" - "Урал" перенесен: что произошло
-
В "Манчестер Юнайтед" произошла вспышка коронавируса
-
Агент Рассказова обвинил Тедеско в проблемах футболиста
-
Бразилец Пабло объяснил, почему он перешел в "Локомотив" из "Бордо"
-
В "Спартаке" дали оценку пенальти в ворота команды в матче с "Динамо"