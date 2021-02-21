Гончаренко высказался по поводу победу в Кубке России над "СКА-Хабаровск"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко дал коментарий касательно результата матча против "СКА-Хабаровск" в 1/8 финала Кубка России. Напомним, "армейцы" победили со счетом 2:0.

"Считаю, что заслужили проход дальше. В начале долго приспосабливались к полю, потом привыкли и начали качественно атаковать. После удаления, СКА начал давить прессингом. Но, после того как счет стал 2:0, игра успокоилась.