Гончаренко выступает за отмену лимита на легионеров

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о лимите на легионеров.

"Любой лимит - это не очень хорошо. За последние годы их столько сменилось. Какой из них повлиял, трудно ответить. Я - а отмену любого лимита, чтобы между игроками была конкуренция", - заявил Гончаренко.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. В этом сезоне после первого круга "армейцы" лидируют в РПЛ.

В Лиге Чемпионов после 4-х туров ЦСКА идет в группе на последнем месте.

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