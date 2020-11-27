Гончаренко выступает за отмену лимита на легионеров
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о лимите на легионеров.
"Любой лимит - это не очень хорошо. За последние годы их столько сменилось. Какой из них повлиял, трудно ответить. Я - а отмену любого лимита, чтобы между игроками была конкуренция", - заявил Гончаренко.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. В этом сезоне после первого круга "армейцы" лидируют в РПЛ.
В Лиге Чемпионов после 4-х туров ЦСКА идет в группе на последнем месте.
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