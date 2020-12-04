Гончаренко ярко высказался о форвардах ЦСКА Гайче и Чалове
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о нападающих команды Адольфо Гайче и Федоре Чалове.
"Трансфер Гайча точно не катастрофа, катастрофа — это результаты домашних матчей. После трех месяцев я бы не стал делать такие выводы. У Чалова проблема в открываниях: он "размыл" то открывание, которое у него было раньше", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.
В нынешнем сезоне 22-летний Чалов провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. На счету 21-летнего Гайча один забитый мяч и одна голевая передача в 16 поединках.
Не пропустите: Гайч прокомментировал свою адаптацию в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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