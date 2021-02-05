Гончаренко заблокировал аренду полузащитника "Ниццы" Данило в ЦСКА

Теги ниццацска москваданило барбоза да силвавиктор гончаренко

Гончаренко заблокировал аренду полузащитника "Ниццы" Данило в ЦСКА

Стали известны новые подробности сорвавшегося перехода полузащитника Данило Барбозы из "Ниццы" в ЦСКА.

По информации Metaratings, уже согласованную между клубами аренду заблокировал тренерский штаб армейцев.

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко и его помощники усомнились в целесообразности подписания бразильца, увидев результаты исследования его физического состояния.

Напомним, что ЦСКА мог бесплатно арендовать Данило до конца сезона с опцией выкупа за 6 миллионов евро.

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