Гончаренко заблокировал аренду полузащитника "Ниццы" Данило в ЦСКА

Стали известны новые подробности сорвавшегося перехода полузащитника Данило Барбозы из "Ниццы" в ЦСКА.

По информации Metaratings, уже согласованную между клубами аренду заблокировал тренерский штаб армейцев.

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко и его помощники усомнились в целесообразности подписания бразильца, увидев результаты исследования его физического состояния.

Напомним, что ЦСКА мог бесплатно арендовать Данило до конца сезона с опцией выкупа за 6 миллионов евро.

Не пропустите: Агент Бохинена высказался об интересе ЦСКА. | http://soccernews.ru