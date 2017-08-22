Гончаренко: "Задача ЦСКА - взять игроков сильнее, чем есть сейчас"

Теги цска москвавиктор гончаренко

Гончаренко: "Задача ЦСКА - взять игроков сильнее, чем есть сейчас"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о возможности усиления состава команды.

"Мы не ведем речь о том, чтобы удлинить скамейку, ведем речь о том, чтобы взять игроков сильнее, чем есть сейчас. Или взять молодого и перспективного футболиста. А расширяем скамейку мы своими молодыми футболистами", – приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Стоит отметить, что этим летом ЦСКА до сих пор не пополнился ни одним новым игроком.

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