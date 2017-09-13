Гончаренко: "Залог нашей победы - удачная игра в защите"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над "Бенфикой" (2:1).

"Залог нашей победы - удачная игра в защите. Качественно поработали форварды и полузащитники, сдерживая атакующий порыв "Бенфики". Понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол: не бросили играть. Верили, что можем изменить ход встречи. Также порадовало, что вышедшие на замену футболисты усилили игру" - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

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