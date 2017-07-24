Гончаренко: "Завтра увидите состав и все поймете"

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Гончаренко: "Завтра увидите состав и все поймете"Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче своей команды против греческого АЕКа, который состоится завтра в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Нужно понимать, что у нас - стабильный состав. Несколько лет мы признаемся одной из самых стабильных команд в Европе. Изменения сейчас вполне возможны в связи с плотным графиком. Но думаю, что вы завтра увидите стартовый состав и все поймете", - цитирует наставника ЦСКА чемпионат.com.

Напомним, Бышовец не ждет чудес от ЦСКА в ЛЧ. | soccernews.ru

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