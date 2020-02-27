"Гонка хромых". Бывший тренер "Реала" ярко оценил предстоящее класико

Бывший главный тренер "Реала" Хорхе Вальдано поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".

"Предстоящий матч - это гонка хромых. Сейчас обе команды находятся не в лучшей форме. "Барселона" сумела возглавить Примеру только из-за неудач "Реала".

После поражения от "Манчестер Сити" многие люди сказали, что не пойдут на матч с "Барселоной", опасаясь поражения. Но это класико, все переживания отойдут на второй план. "Реал" обладает опытными футболистами. К тому же, они сыграют дома.

"Барселона" ужасно играла с "Наполи". А ведь играть с ними и "Манчестер Сити" - это разные вещи. Мне кажется, что в пользу "Реала" говорит больше моментов. Но с другой стороны, Месси в прошлом туре забил четыре гола", - приводит слова Вальдано Marca.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 1 марта. Начало встречи в 23:00 мск.

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