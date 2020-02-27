"Гонка хромых". Бывший тренер "Реала" ярко оценил предстоящее класико
Бывший главный тренер "Реала" Хорхе Вальдано поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".
"Предстоящий матч - это гонка хромых. Сейчас обе команды находятся не в лучшей форме. "Барселона" сумела возглавить Примеру только из-за неудач "Реала".
После поражения от "Манчестер Сити" многие люди сказали, что не пойдут на матч с "Барселоной", опасаясь поражения. Но это класико, все переживания отойдут на второй план. "Реал" обладает опытными футболистами. К тому же, они сыграют дома.
"Барселона" ужасно играла с "Наполи". А ведь играть с ними и "Манчестер Сити" - это разные вещи. Мне кажется, что в пользу "Реала" говорит больше моментов. Но с другой стороны, Месси в прошлом туре забил четыре гола", - приводит слова Вальдано Marca.
Матч "Реал" - "Барселона" состоится 1 марта. Начало встречи в 23:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14