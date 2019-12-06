Гонсалес подписал новый контракт с "Вальядолидом"
Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес заключил с испанским клубом новое соглашение. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Новый контракт 43-летнего специалиста с клубом рассчитано до лета 2020 года.
"Вальядолид" после 15 туров чемпионата Испании занимает 15 место в турнирной таблице.
#pucela #RealValladolid pic.twitter.com/mNUtuRI3rx— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) 5 декабря 2019 г.
Главным тренером клуба Гонсалес стал весной 2018 года.
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