Гонсалес подписал новый контракт с "Вальядолидом"

Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес заключил с испанским клубом новое соглашение. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Новый контракт 43-летнего специалиста с клубом рассчитано до лета 2020 года.

"Вальядолид" после 15 туров чемпионата Испании занимает 15 место в турнирной таблице.

Главным тренером клуба Гонсалес стал весной 2018 года.

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