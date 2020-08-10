Гонсало Игуаин готов покинуть "Ювентус"

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин готов покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, футболист хочет перейти в другой клуб, хотя его контракт с "Юве" действует до лета 2021 года. Вероятность ухода игрока повышает также тот факт, что новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло не рассчитывает на аргентинца.

В минувшем сезоне 32-летний Игуаин провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

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