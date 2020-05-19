Гонсало Игуаин может перебраться в MLS к своему брату
Американский "Ди Си Юнайтед" проявляет интерес к аргентинскому нападающему туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаину, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, американский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Ди Си Юнайтед" Игуаин может стать заменой Уэйну Руни, который перешел в "Дерби Каунти". Стоит отметить, что за американский клуб выступает брат Игуаина Федерико.
В нынешнем сезоне 32-летний Гонсало Игуаин провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.
35-летний Федерико Игуаин выступает за "Ди Си Юнайтед" с марта 2020 года. Ранее он играл за "Ривер Плейт", "Нуэву Чикаго", "Бешикташ", "Америку", "Индепендьенте", "Годой Крус", "Колон" и "Коламбус".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16