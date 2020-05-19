Гонсало Игуаин может перебраться в MLS к своему брату

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Гонсало Игуаин может перебраться в MLS к своему брату

Американский "Ди Си Юнайтед" проявляет интерес к аргентинскому нападающему туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаину, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, американский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Ди Си Юнайтед" Игуаин может стать заменой Уэйну Руни, который перешел в "Дерби Каунти". Стоит отметить, что за американский клуб выступает брат Игуаина Федерико.

В нынешнем сезоне 32-летний Гонсало Игуаин провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. 

35-летний Федерико Игуаин выступает за "Ди Си Юнайтед" с марта 2020 года. Ранее он играл за "Ривер Плейт", "Нуэву Чикаго", "Бешикташ", "Америку", "Индепендьенте", "Годой Крус", "Колон" и "Коламбус".

Не пропустите: Игуаин вернулся в Турин. | http://soccernews.ru
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