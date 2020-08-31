Гонсало Игуаин может перейти в клуб Бекхэма

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Гонсало Игуаин может перейти в клуб Бекхэма
Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин может перейти в "Интер Майами", одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, сообщает журналист L’Obs Абделла Бульма в своем Twitter.

По данным источника, футболист находится в продвинутой стадии переговоров с американским клубом. Игуаин принял решение покинуть "Ювентус", так как на него не рассчитывает новый тренер команды Андреа Пирло.

В минувшем сезоне 32-летний Игуаин провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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