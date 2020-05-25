Гонсало Игуаин не вошел в символическую сборную аргентинцев в истории "Наполи"

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Гонсало Игуаин не вошел в символическую сборную аргентинцев в истории "Наполи"

Неаполитанский "Наполи" представил символическую сборную из аргентинских футболистов, которые ранее выступали за клуб.

Стоит отметить, что в состав не вошел нападающий Гонсало Игуаин, который выступал за "Наполи" на протяжении трех сезонов, а затем перешел в "Ювентус" за 90 миллионов евро.

Сборная "Наполи" из аргентинцев выглядит следующим образом:

Вратарь: Мариано Андухар

Защитники: Уго Кампаньяро, Федерико Фернандес, Роберто Айяла, Маурисио Пинеда

Полузащитники: Даниэль Бертони, Хосе Соса, Хесус Датоло 

Нападающие: Диего Марадона, Роберто Соса, Эсекиэль Лавесси

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