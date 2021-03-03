Гонсало Игуаин удивил фанатов новым имиджем (фото)

Известный аргентинский нападающий Гонсало Игуаин удивил фанатов новым имиджем.

Футболист начал лысеть, поэтому побрил голову наголо. При этом форвард отрастил густую бороду.

33-летний Игуаин сейчас выступает за "Интер Майами". За американский клуб он провел девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Ривер Плейт", "Реал", "Наполи", "Ювентус", "Милан" и "Челси". За сборную Аргентины сыграл 75 матчей и забил 31 гол.

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