Гонсало Игуаин удивил фанатов новым имиджем (фото)
Известный аргентинский нападающий Гонсало Игуаин удивил фанатов новым имиджем.
Футболист начал лысеть, поэтому побрил голову наголо. При этом форвард отрастил густую бороду.
33-летний Игуаин сейчас выступает за "Интер Майами". За американский клуб он провел девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Ривер Плейт", "Реал", "Наполи", "Ювентус", "Милан" и "Челси". За сборную Аргентины сыграл 75 матчей и забил 31 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Эхеа
|40
|93
|2
|Барбастро
|40
|88
|3
|Теруэль
|40
|84
|4
|Атлетико Монсон
|40
|81
|5
|Андорра
|40
|81
|6
|Реал Сарагоса II
|40
|80
|7
|Вильянуэва КФ
|40
|71
|8
|Сариньена
|40
|58
|9
|Атлетико Калатайюд
|40
|53
|10
|Сабиньяниго
|40
|52
|11
|Утебо
|40
|51
|12
|Сан Лоренцо
|40
|43
|13
|Бинефар
|40
|43
|14
|Куарте Индустриаль
|40
|43
|15
|Бреа
|40
|43
|16
|Фрага
|40
|40
|17
|Эбро
|40
|40
|18
|Фигеруэлас
|40
|37
|19
|Иллуэка
|40
|33
|20
|Пеньяс Осенсес
|40
|29
|21
|Хакетано
|40
|28