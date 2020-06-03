Гонсало Игуаин в располневшем виде вернулся к тренировкам с "Ювентусом"

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин приступил к тренировкам с клубом. Футболист прибыл из Аргентины в изрядно располневшем виде.

Стоит отметить, что в 2016 году, когда Игуаин перешел в "Ювентус" из "Наполи", он также первое время был очень толстым, но вскоре сбросил вес и набрал оптимальную форму.

В нынешнем сезоне 32-летний Игуаин провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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