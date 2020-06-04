"Гонвед" - обладатель Кубка Венгрии

Будапештский "Гонвед" в восьмой раз в истории выиграл Кубок Венгрии.

В финале турнира столичная команда взяла верх над "Мезёкёвешдом". Счёт матча - 2:1.

Чаще "Гонведа" этот трофей завоевывали только три клуба - "Ференцварош" (23), МТК (12) и "Уйпешт" (10).

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