"Гор Махиа" - "Эвертон" - 1:2 (обзор)

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"Гор Махиа" - "Эвертон" - 1:2 (обзор)Сегодня в товарищеском матче английский "Эвертон" с минимальным перевесом обыграл кенийский "Гор Махиа". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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