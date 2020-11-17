Горан Пандев настолько крут, что в 37 лет добыл для Северной Македонии путевку на Евро: вспоминаем 9 интересных фактов из карьеры нападающего
Чтобы стать легендой не обязательно быть успешным, как Криштиану, одаренным, как Месси, или харизматичным, как Златан. Иногда с первого взгляда почти невозможно распознать все величие человека, который перед тобой. Особенно, если об этом человеке газеты пишут только по большим праздникам, резонансные скандалы кажутся его антонимом, а пафос и лоск вообще не о еге поколения. Именно таков Горан (Вечный) Пандев. Уже выросло не одно поколение болельщиков, для которых этот македонец – настоящий футбольный динозавр. Для кого-то может быть шоком, что Пандеву только 37. Это на два года меньше, чем Ибрагимовичу, и на целых пять, чем Буффону. "Да он играет столько же, сколько я смотрю футбол", – скажете вы и будете правы. Он начинал еще в ХХ веке, но наибольшего успеха достиг лишь в конце своей карьеры. Да, мы помним о требле в "Интере" Жозе Моуринью. Именно Пандев забил единственный гол в финале квалификации на Чемпионат Европы против Грузии. Это то, для чего он и возвращался в национальную команду. Северная Македония впервые в своей истории вышла на большой турнир. По этому случаю мы, при помощи иностранных коллег, решили собрать 9 фактов из биографии великого македонца.
Присоединился к "Интеру" в 18 лет, а дебютировал лишь в 26
Одного сезона в македонской "Беласице" хватило, чтобы юного Пандева захотел купить "Интер". Тогда в Милане царила железная дисциплина Эктора Купера, от которой страдал феноменальный Роналдо. Очевидно, что в таких условиях никто не будет возиться с молодым мальчишкой. Серии аренд в клубы итальянской трясины и аутсайдеров Серии "А" завершилась окончательным прощанием с "Интером". Через 8 лет Горан снова переступил порог "Сан-Сиро". На этот раз, чтобы стать триумфатором.
Важный винтик в победной машине Моуринью
К "Интеру" Пандев вновь присоединил в разгар триумфального сезона 2009/10. Начиная с января, он сыграл в той кампании 27 поединков во всех турнирах. Жозе Моуринью был настолько доволен игрой македонца, что доверил ему место в старте на финал Лиги Чемпионов против "Баварии". "Интер" победил, а наш герой стал первым представителем своей страны, который выиграл ЛЧ (другие двое выигрывали Кубок чемпионов). Интересно, что из 22 игроков, которые в тот вечер вышли на газон "Сантьяго Бернабеу" с первых минут, только Пандев и Томас Мюллер продолжают играть.
След на Чемпионате Мира… Клубном
Сборная Северной Македонии еще далека хотя бы от квалификации на Мундиаль, а вот Пандев уже блистал на мировом первенстве. Речь идет о клубном чемпионате мира 2011 года. В финале того турнира Горан открыл счет, начав разгром "Мазембе" (3:0). До и после того ни один македонец не забивал в финале и не выигрывал Клубный Чемпионат Мира. Правда, уже весной Пандев вдруг покинул "Интер". Ходили слухи, что в прошлом году его снова хотел пригласить в команду Антонио Конте, но нападающий решил, что лучше поможет "Дженоа" уберечься от вылета.
Рекорд в Кубке Италии
Наверное, именно этот турнир Пандев может назвать наиболее "своим" что ли. Он побеждал в нем четыре года подряд, выступая за три разные команды ("Лацио", "Интер" и "Наполи") – это уникальная серия. Заметную роль Горан сыграл в триумфе римлян. На тот момент "Лацио" 5 лет не выигрывал трофеев, а сам игрок с шестью голами стал лучшим бомбардиром того розыгрыша. В целом он пять раз завоевывал Кубок Италии – столько же у таких легенд, как Джанлуиджи Буффон, Франческо Тольдо и Деян Станкович. Лидером с шестью кубками остается Роберто Манчини.
Невероятная история с "Удинезе"
Не пытайтесь найти "фриульцев" в перечне клубов Пандева. Он даже ни разу не надевал футболку этой команды. Однако "Удинезе" неплохо заработал на игроке. Ранее в Серии "А" разрешалось продавать права на футболистов частями. В 2004 году "Интер" продал 50% прав на македонца "Лацио", а через год другая половина перешла в собственность "Удине". В конце сезона 2005/06 римляне не пожалели 4 млн евро, чтобы стать полноправным владельцем контракта футболиста.
Побеждал президента клуба еще до Месси
Летом 2009-го Горан отказался продлевать контракт с "Лацио", и президент клуба Клаудио Лотито исключил его из основного состава команды. Конфликт перерос в судебное дело – агенты игрока апеллировали к нарушению клубом условий контракта. В конце концов, органы правосудия признали правоту Пандева, и он стал свободным агентом, а через месяц вернулся в "Интер". Лотито упорно не признавал фиаско, но проиграл еще и апелляцию и был вынужден заплатить более 170 тыс. евро компенсации за моральный ущерб. Интересно, что во время этого процесса по македонца приходил "Зенит" с предложением в 13 млн евро, но получил отказ.
Развивает футбол в Македонии
Еще в 2010 году Пандев открыл свою академию. Сначала ее цель заключалась лишь в подготовке молодых игроков, но всего за 4 года проект перерос в профессиональный клуб. Академия Пандева стремительно поднималась по дивизионам и в 2017-м добралась до элиты. На этом успехи не завершились, и в сезоне-2018/19 команда выиграла Кубок Македонии, получив право дебютировать в квалификации ЛЕ. В одном из интервью футболист признавался, что вместе с партнерами ежегодно вкладывает в академию около 700 000 евро.
Жертвует деньги на благотворительность
Футбольная академия – не единственный проявление социальной активности Пандева. Он всегда открыт и готов помогать тем, кто в этом нуждается. Для этого Горан не жалеет значимых для себя вещей. Прошлой весной он выставил на аукцион футболку, в которой сыграл 100-й матч за сборную. Все вырученные средства пошли на помощь одной из больниц Скопье для преодоления последствий пандемии коронавируса.
Легендарная лысина, не похожая на остальные
Главная причина всех разговоров и шуток о возрасте Пандева – его внешность. Он никогда не кичился модными прическами, а с годами волосы на голове становилось все меньше. Именно лысина закрепила за ним образ главного "старца" итальянского (возможно и не только) футбола. Она даже стала причиной курьеза. Произошло это в 2017 году. Во время гостевого матча против "Удинезе" (0:1) камера крупным планом поймала лысину Пандева. Скрин сразу стал вирусным в соцсетях, ведь пользователям не давала покоя форма лысины, которая им очень напоминала очертания мужских гениталий. Очевидно, это далеко не исчерпывающий перечень граней личности Пандева. Однако сегодня сухой биографический рассказ не в приоритете. Хотелось, чтобы все поняли, что за невзрачной внешностью скрывается личность, которая имела все шансы быть звездой в современном медийном пространстве. Но Горан выбрал другой путь и все равно сумел записать свое имя в историю футбола. Даже не один раз!
*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников
Перевел и адаптировал Игорь Малиенко | soccernews.ru
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